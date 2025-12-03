Vente directe à la biscuiterie Jean & Lisette Jean et Lisette Saint-Jean-d’Angély
Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-03 09:00:00
fin : 2025-12-03 15:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Découvrez la tradition gourmande locale à Saint-Jean-d’Angély lors de la vente directe à la biscuiterie Jean & Lisette. Portes ouvertes pour des achats savoureux !
Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 70 30
Entdecken Sie die lokale Feinschmeckertradition in Saint-Jean-d’Angély beim Direktverkauf in der Biskuitfabrik Jean & Lisette. Offene Türen für schmackhafte Einkäufe!
Scoprite la tradizione gastronomica locale a Saint-Jean-d’Angély con la vendita diretta presso il biscottificio Jean & Lisette. Porte aperte per uno shopping gustoso!
Descubra la tradición gastronómica local en Saint-Jean-d’Angély con la venta directa en la fábrica de galletas Jean & Lisette. ¡Puertas abiertas para una compra sabrosa!
mis à jour le 2025-11-18