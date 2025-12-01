Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer
Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer vendredi 19 décembre 2025.
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 18:00:00
2025-12-19
Production de légumes au fil des saisons, certifiés en Agriculture Biologique. Le Bio et le local, c’est génial !
Vente directe les mardi et vendredi de 16h à 18h et sur le marché de Moëlan-sur-Mer le mardi matin. Les ventes à la ferme sont suspendues en mai et juin. .
Lieu-dit Kernijane Coz Ferme de la Main au Panier Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 43 01 78 92
