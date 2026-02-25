Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer

Vente directe à la Ferme de la Main au Panier

Lieu-dit Kernijane Coz Ferme de la Main au Panier Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Production de légumes au fil des saisons, certifiés en Agriculture Biologique. Le Bio et le local, c’est génial !

Vente directe le vendredi de 16h à 18h et sur le marché de Moëlan-sur-Mer le mardi matin. Les ventes à la ferme sont suspendues en mai et juin. .

Lieu-dit Kernijane Coz Ferme de la Main au Panier Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 43 01 78 92

