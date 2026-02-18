Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer

Vente directe chez Celtic Spiruline

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Producteur passionné, je vous invite à découvrir ce super aliment d’une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Cultivée et récoltée artisanalement au rythme des saisons, séchée à basse température, en cure ou tout au long de l’année, elle entretient forme et vitalité. .

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 30 44 58 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente directe chez Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS