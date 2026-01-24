Vente directe de poulets fermiers Jérôme RENAY Chadurie

Vente directe de poulets fermiers

Jérôme RENAY 2 Le pin Chadurie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-02-27

Vente directe sur commande de poulets fermiers prêts à cuire entiers ou découpés. Sur commande avant le mercredi 4 février 2026.

.

Jérôme RENAY 2 Le pin Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 77 83 jerome.renay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Direct sales to order of ready-to-cook whole or cut-up free-range chickens. Order by Wednesday, February 4, 2026.

L’événement Vente directe de poulets fermiers Chadurie a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme du Sud Charente