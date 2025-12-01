Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët

Vente directe des Glaces de la Ferme

Lieu-dit Kerliezec Glace de la ferme Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Vente directe à la ferme, toute l’année, de glaces, sorbets, gâteaux glacés, verrines… tous fabriqués sur place avec le lait frais de nos vaches.

Des douceurs glacées, faites avec passion, pour un véritable plaisir gourmand à chaque bouchée ! .

Lieu-dit Kerliezec Glace de la ferme Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 67 43 20

