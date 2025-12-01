Vente directe des Jardins de Kerbellec Place Hervo Quimperlé

Vente directe des Jardins de Kerbellec

Place Hervo Les Halles Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 09:30:00

fin : 2025-12-18 12:30:00

Date(s) :

2025-12-18

L’association Les Jardins Solidaires de Kerbellec, structure de l’économie sociale et solidaire, produit de délicieux légumes certifiés bio. Vous pouvez les acheter sous forme de paniers ou en vrac aux Halles de Quimperlé tous les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30. L’idéal pour conjuguer plaisir gustatif et solidarité. .

Place Hervo Les Halles Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 42 28

