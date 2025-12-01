Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon

Vente directe des Ruches d’Armalia

Les Ruches d'Armalia
1 Lieu-dit Kerdudal
Riec-sur-Bélon
Finistère

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Petite ferme apicole nichée dans un écrin de verdure, vous y trouverez les abeilles noires bretonnes heureuses et une apicultrice passionnée, qui transforme à la main le miel de sa production en une multitude de produits gourmands et « santé ». .

+33 6 27 86 27 62

