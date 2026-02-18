Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon
Les Ruches d’Armalia 1 Lieu-dit Kerdudal Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Petite ferme apicole nichée dans un écrin de verdure, vous y trouverez les abeilles noires bretonnes heureuses et une apicultrice passionnée, qui transforme à la main le miel de sa production en une multitude de produits gourmands et santé . .
Les Ruches d’Armalia 1 Lieu-dit Kerdudal Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 27 86 27 62
