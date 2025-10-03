Vente directe d’usine DIM ZI Saint Pantaleon Autun

Vente directe d’usine DIM ZI Saint Pantaleon Autun vendredi 3 octobre 2025.

Vente directe d’usine DIM

ZI Saint Pantaleon 4 Rue Nicéphore Niépce Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 08:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Vente directe d’usine Nombreux lots de sous-vêtements Femme Homme Enfants, lots de collants, chausettes, etc. .

ZI Saint Pantaleon 4 Rue Nicéphore Niépce Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 75 07

English : Vente directe d’usine DIM

German : Vente directe d’usine DIM

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente directe d’usine DIM Autun a été mis à jour le 2025-09-24 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II