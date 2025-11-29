VENTE D’OREILLETTES

Faugères Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-13

2025-12-12

L’ Association Faugères d’Hier & d’Aujourd’hui vous propose sur commande uniquement une vente d’oreillettes 1.50€ pièce. À récupérer à l’ancienne Mairie (ancienne cantine) . Vendredi 12 et samedi 13 décembre, jusqu’à 16h. Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 11 décembre.

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 74

The Association Faugères d’Hier & d’Aujourd’hui (Faugères Yesterday & Today Association) is offering a sale of 1.50? oreillettes by order only. To be picked up at the old town hall (former canteen). Friday, December 12 and Saturday, December 13, until 4pm. Reservations required by Thursday, December 11.

