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AGENDA · Le Relecq-Kerhuon

Vente d’ouvrages de seconde main Le Relecq-Kerhuon

vendredi 25 septembre 2026 · Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Longère de Kerzincuff
Ville
29480 Le Relecq-Kerhuon
Département
Finistère
Tarif

Le Relecq-Kerhuon

Vente d’ouvrages de seconde main

Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26

La médiathèque fait de la place dans ses rayons ! Profitez-en ! Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : livres, BD, albums jeunesse, documentaires, CD et revues !

Information pratique :
Règlements en espèces et chèques.   .

Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75 

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English :

L’événement Vente d’ouvrages de seconde main Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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