Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Vente d’ouvrages de seconde main

Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

La médiathèque fait de la place dans ses rayons ! Profitez-en ! Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : livres, BD, albums jeunesse, documentaires, CD et revues !

Information pratique :

Règlements en espèces et chèques. .

Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

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English :

L’événement Vente d’ouvrages de seconde main Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue