Vente d’ouvrages de seconde main Le Relecq-Kerhuon
vendredi 25 septembre 2026 · Le Relecq-Kerhuon
Informations pratiques
Le Relecq-Kerhuon
Vente d’ouvrages de seconde main
Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
La médiathèque fait de la place dans ses rayons ! Profitez-en ! Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : livres, BD, albums jeunesse, documentaires, CD et revues !
Information pratique :
Règlements en espèces et chèques. .
Longère de Kerzincuff Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
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English :
L’événement Vente d’ouvrages de seconde main Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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