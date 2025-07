Vente du 12 juillet à l’Hôtel des ventes Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac

Vente du 12 juillet à l’Hôtel des ventes Ancienne gare SNCF La Baule-Escoublac samedi 12 juillet 2025.

Vente du 12 juillet à l’Hôtel des ventes

Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Nous serons heureux de vous accueillir à l’Hôtel des Ventes de La Baule à l’occasion de la vente du Samedi 12 juillet à 14h00

PIECES D’OR, BIJOUX (MESSIKA, SOLITAIRE DIAMANT, TANZANITE), MONTRES (OMEGA, JAEGER LECOULTRE, TAG HEUER), MODE (HERMES, CHANEL, DIOR, VUITTON, LACROIX, GUCCI, YSL), ARGENTERIE (CHRISTOFLE), VERRERIE ET CERAMIQUE (LONGWY, DAUM, SAINT LOUIS, BACCARAT), TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (MARCEL MOULY, JOEL DABIN, GERARD LE NABASQUE, PAUL CHABAS, EMILE SIMON), STREET ART ET ART CONTEMPORAIN (CEDRIX CRESPEL, NASTY), ŒUVRES SUR PAPIER (BERNARD BUFFET, GEORGES BRAQUE, VASARELY, CESAR, GLEIZES), MOBILIER DESIGN (THONET, KNOLL SAARINEN, USM, LIGNE ROSET, GAE AULENTI), OBJETS D’ART (PICASSO MADOURA, MEISSEN), BRONZES (WEINHOLD), ARTS D’ASIE… .

Ancienne gare SNCF 1 place Antoine de la Perrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 60 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente du 12 juillet à l’Hôtel des ventes La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-07-04 par ADT44