Vente d’usine Roc’Han Maille Rohan vendredi 17 octobre 2025.

Rue Notre Dame Rohan Morbihan

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-31

2025-10-17

Notre vente usine du mois d’octobre se déroulera du vendredi 17 au vendredi 31 octobre.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h et les samedis de 10h à 18h

Ouvert dimanches 18 & 25 octobre

Nouvelle collection automne-hiver ; Déstockage tous les fins de séries à 10€/20€/30€/40€/50€ + tout le rayon enfant à 19€ & 25€ ( sur + de 1 000 produits) ; Tombola sur place (voir conditions en magasin) .

Rue Notre Dame Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 57 78

