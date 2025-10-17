Vente d’usine Roc’Han Maille Rohan
Vente d’usine Roc’Han Maille Rohan vendredi 17 octobre 2025.
Vente d’usine Roc’Han Maille
Rue Notre Dame Rohan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-17
Notre vente usine du mois d’octobre se déroulera du vendredi 17 au vendredi 31 octobre.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h et les samedis de 10h à 18h
Ouvert dimanches 18 & 25 octobre
Nouvelle collection automne-hiver ; Déstockage tous les fins de séries à 10€/20€/30€/40€/50€ + tout le rayon enfant à 19€ & 25€ ( sur + de 1 000 produits) ; Tombola sur place (voir conditions en magasin) .
Rue Notre Dame Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 57 78
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente d’usine Roc’Han Maille Rohan a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté