Vente-échange Hiver Angiens
vendredi 11 septembre 2026 · Angiens
Informations pratiques
Angiens
Vente-échange Hiver
Salle Floréal Angiens Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Vente-échange de vêtements d’hiver, chaussures, jeux, jouets…
Dépot le jeudi 9h-11h et 14h-18h
Vente le vendredi 14h-20h et samedi 9h-20h en continue
Reprise des invendus le lundi 9h-11h
A la salle Floréal à Angiens, entrée libre .
Salle Floréal Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 7 87 74 15 92
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English : Vente-échange Hiver
L’événement Vente-échange Hiver Angiens a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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