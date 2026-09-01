Informations pratiques

Angiens

Vente-échange Hiver

Salle Floréal Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Vente-échange de vêtements d’hiver, chaussures, jeux, jouets…

Dépot le jeudi 9h-11h et 14h-18h

Vente le vendredi 14h-20h et samedi 9h-20h en continue

Reprise des invendus le lundi 9h-11h

A la salle Floréal à Angiens, entrée libre .

Salle Floréal Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 7 87 74 15 92

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English : Vente-échange Hiver

L’événement Vente-échange Hiver Angiens a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre