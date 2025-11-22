Vente Emmaüs Noël Emmaüs Le Havre Le Havre

Vente Emmaüs Noël

Emmaüs Le Havre 56 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-22

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-11-22

Le magasin Emmaüs du Havre, au quartier de l’Eure, propose un espace entièrement dédié aux jouets et décorations de Noël. Les dons à l’association et les bénéfices des ventes permettent à 50 compagnes et compagnons de vivre et de travailler en communauté. .

Emmaüs Le Havre 56 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 20 45

