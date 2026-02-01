Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette Biscuiterie Jean et Lisette Saint-Jean-d’Angély

Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette

Biscuiterie Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR

prix au kilo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 09:00:00

fin : 2026-02-18 15:00:00

Date(s) :

2026-02-18

La biscuiterie Jean et Lisette vous propose une vente directe de l’usine d’un large gamme de biscuits.

.

Biscuiterie Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 70 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jean et Lisette cookie factory sells a wide range of cookies direct from the factory.

L’événement Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge