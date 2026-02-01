Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette Biscuiterie Jean et Lisette Saint-Jean-d’Angély
Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette Biscuiterie Jean et Lisette Saint-Jean-d'Angély mercredi 18 février 2026.
Biscuiterie Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime
Début : 2026-02-18 09:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00
2026-02-18
La biscuiterie Jean et Lisette vous propose une vente directe de l’usine d’un large gamme de biscuits.
Biscuiterie Jean et Lisette Avenue Gustave Eiffel Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 70 30
English :
The Jean et Lisette cookie factory sells a wide range of cookies direct from the factory.
L’événement Vente en direct Biscuiterie Jean et Lisette Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge