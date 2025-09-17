Vente éphémère ECOS Vexin-sur-Epte

Vente éphémère ECOS Vexin-sur-Epte mercredi 17 septembre 2025.

Vente éphémère

ECOS 19 Grande rue Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19

La Petite Surface ouvre ses portes pour une journée dédiée à la mode de seconde main, pour enfants et adultes. L’occasion idéale de faire de belles trouvailles, allier style et écoresponsabilité.

Dès 14h30, profitez des conseils du Docteur Couture pour donner une seconde vie à vos vêtements.

Renseignements 02 77 19 01 81 .

ECOS 19 Grande rue Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 31 67 Epicerie.cdc27@yahoo.com

English : Vente éphémère

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente éphémère Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération