Vente et dédicaces du livre « Théorème, mon combat contre le cancer du sein » en présence de l’autrice Lucie GABOURG Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe

Vente et dédicaces du livre « Théorème, mon combat contre le cancer du sein » en présence de l’autrice Lucie GABOURG Samedi 4 octobre, 08h30 Médiathèque municipale de Basse-Pointe Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-05T00:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-05T00:00

Venez rencontrer l’autrice Lucie Gabourg à l’occasion de la vente et de la dédicace de son livre Théorème, mon combat contre le cancer du sein.

Un moment privilégié pour échanger autour de son témoignage inspirant et repartir avec un exemplaire personnalisé.

Médiathèque municipale de Basse-Pointe 11 rue du docteur Morestin Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique +596596785396

