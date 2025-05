Vente et exposition d’artisanat – Chédigny, 19 mai 2025 10:00, Chédigny.

Indre-et-Loire

Vente et exposition d’artisanat Route du Soleil Levant Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-19 10:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

Date(s) :

2025-05-19

Exposition et vente d’artisanat

– Bijoux en micro macramé et pierres par Dilodelie

– Créations textiles, accessoires et zéro déchet par les Poulettes à la Guinguette

– Plantes aromatiques, médicinales, tisanes, hydrolats par l’Atelier Millefeuilles

– Carterie, papeterie, aquarelle et pigments de plantes par Aurore L’hiver Naît

– Créations en bois tourné par Maxime Charron .

Route du Soleil Levant

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 23 37 11 aurore.livernet@gmail.com

English :

Exhibition and sale of handicrafts:

– Micro macramé and stone jewelry

– Textile creations, accessories and zero waste

– Aromatic and medicinal plants, herbal teas, hydrolats

– Cards, stationery, watercolors and plant pigments

– Turned wood creations

German :

Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk

– Schmuck aus Mikromakramee und Steinen

– Kreationen aus Textilien, Accessoires und Zero Waste

– Aromatische und medizinische Pflanzen, Kräutertees, Hydrolate

– Karten, Schreibwaren, Aquarellfarben und Pflanzenpigmente

– Kreationen aus gedrechseltem Holz

Italiano :

Esposizione e vendita di prodotti artigianali:

– Micro macramè e gioielli in pietra

– Creazioni tessili, accessori e rifiuti zero

– Piante aromatiche e medicinali, tisane e idrolati

– Biglietti, articoli di cartoleria, acquerelli e pigmenti vegetali

– Creazioni in legno tornito

Espanol :

Exposición y venta de artesanía

– Micro macramé y joyas de piedra

– Creaciones textiles, accesorios y residuo cero

– Plantas aromáticas y medicinales, tisanas e hidrolatos

– Tarjetas, artículos de papelería, acuarelas y pigmentos vegetales

– Creaciones en madera torneada

