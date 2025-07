Vente et Goûter à la Ferme ANIK Cremèrie Paysanne Lamballe-Armor

ANIK Cremèrie Paysanne 204 les Noës Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-30 16:00:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

2025-07-30

Aziliz et Vincent vous accueillent à la ferme tous les mercredis de 16h à 19h. Vous pourrez caresser les petits veaux, voire fonctionner le robot de traite, déguster une glace, du riz au lait, boire un jus bio ou un chocolat chaud et vous approvisionner en produits bios et locaux ( pains, légumes, oeufs, tisanes, jus de fruits, bière, cidre, crèmes glacées, skyr, riz au lait..), dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

ANIK Cremèrie Paysanne 204 les Noës Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 62 89 78

