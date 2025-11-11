Vente exceptionnelle à l’atelier Les Créations d’Isa Le nid aux papillons Palinges

Vente exceptionnelle à l’atelier Les Créations d’Isa

Le nid aux papillons 42 route des Sables Palinges Saône-et-Loire

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-11-11 2025-12-06 2025-12-07

Je vous invite à une vente exceptionnelle lors des Portes Ouvertes de l’atelier Les Créations d’Isa. Peintre sur céramique depuis plus de 20 ans, cette activité se termine en fin d’année. Afin de m’aider à vider mes étagères profitez de prix réduits et anticipez vos cadeaux de noël ! C’est aussi un moment de rencontre et d’échanges où je vous partagerais les nouvelles activités artistiques de l’atelier. Au plaisir de se rencontrer ! .

Le nid aux papillons 42 route des Sables Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09 CONTACT@LESCREATIONSDISA.FR

