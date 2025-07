Vente exceptionnelle – Belle Déchette, ouvre toi ! Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

Vente exceptionnelle – Belle Déchette, ouvre toi ! Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 6 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Accédez aux coulisses de la ressourcerie ouverts exceptionnellement pour l’occasion. Vous trouvez de la décoration, des livres, CD, de la vaisselle, des meubles… à prix solidaires.

Qui dit rentrée dit renouveau, envies de changement, et nouvelles découvertes…

Pour marquer ce nouveau départ, La Belle Déchette vous réserve une surprise de taille : pour la première fois, elle ouvre exceptionnellement les portes de son espace de stockage !

Sam. 06 sept. 2025, un événement inédit qui vous plonge dans les coulisses de la ressourcerie, là où s’opère toute la magie du réemploi d’objet et matériaux.

Vous avez été nombreux·ses à nous demander un accès à cette « caverne d’Ali Baba »… On vous a entendus, on s’est organisé·e·s, et aujourd’hui, on est prêt·e·s à vous accueillir !

De 10h à 18h, en continu, venez flâner librement dans les coulisses de La Belle Déchette !

Un parcours de visite vous guidera à travers notre espace de stockage exceptionnellement ouvert au public. Vous pourrez y découvrir, choisir et acheter les objets, meubles et matériaux qui vous seront utiles, selon vos envies et besoins.

Sur des tables spécialement installées pour l’occasion, vous retrouverez une sélection variée d’objets :

– Textile

– Décoration

– Livres

– CDs & vinyles

– Vaisselle

– Meubles… et peut-être même quelques pépites inattendues !

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les coulisses de la ressourcerie, de dénicher des trésors, et de contribuer à une consommation plus responsable et circulaire.

On vous attend nombreux.ses !

