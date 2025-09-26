Vente exceptionnelle de livres et CD de seconde main Les Halles en Commun Rennes

La Belle Déchette et les Bibliothèques de Rennes sont heureuses de vous annoncer la grande vente de livres et CD de seconde main à prix solidaires aux Halles en Commun.

Cet événement se tiendra sur deux jours durant lesquels 35 000 ouvrages et des milliers de CD seront mis à la vente.

Une programmation culturelle rythmera ce temps fort, gratuit et ouvert à tous·tes :

– Spectacle théâtral : Comme on respire par la compagnie Kali&Co (à partir de 14 ans – durée : 30 minutes – ouvert à toutes et tous – 11h30 et 15h le samedi)

– Présence du collectif Dangereuses Lectrices, qui présentera la programmation de son festival prévu les 18 et 19 octobre à l’Antipode de Rennes

– Ateliers créatifs pour divertir petit·e·s et grand·e·s

Un week-end festif, culturel et solidaire… à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T18:00:00.000+02:00

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine