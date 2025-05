Vente exceptionnelle – La Belle Déchette x Opéra de Rennes – Les Halles en Commun Rennes, 10 mai 2025, Rennes.

Vente exceptionnelle – La Belle Déchette x Opéra de Rennes Les Halles en Commun Rennes Samedi 10 mai, 13h00

Rendez-vous à La Belle Déchette aux Halles en Commun, samedi 10 Mai 2025 à partir de 13h, pour y trouver les trésors de La Belle Déchette et de L’Opéra réunis pour l’occasion.

Depuis ses débuts, la ressourcerie s’associe aux acteurs culturels du territoire pour donner une seconde vie aux matériaux et décors issus du spectacle vivant ou d’expositions. Dès 2017, elle s’est rapprochée de L’Opéra de Rennes qui s’était déjà engagé dans différentes actions afin de consommer moins, de consommer mieux, de recycler et de partager des bonnes pratiques.

Ensemble, ils ont souhaité mettre en place un cercle vertueux et proposer régulièrement une vente exceptionnelle. Cette vente est devenue un rendez-vous attendu dès sa première édition. C’est avec beaucoup de plaisir que La Belle Déchette investi, non pas aux ateliers de construction de l’Opéra comme c’était le cas ces dernières années, mais bien, ses nouveaux locaux situés aux Halles en Commun à Rennes pour accueillir le public et donner une nouvelle vie aux décors, objets de décoration, matériaux…

Ouverte à toutes et tous, cette vente exceptionnelle est également l’occasion pour les compagnies, les amateur·ices et les professionnels du secteur culturel de dégoter des trésors et matériaux à prix «doux».

Pour faciliter les retraits des pièces encombrantes achetées, il sera possible de convenir d’un rendez-vous sur site pour venir les récupérer durant la semaine suivante.

Afin de parfaire cet évènement, il y aura également un concert avec « Lyrisme de rue » à 14h et 16h30. Les talentueux artistes tout-terrain de cette jeune compagnie entraînent le public avec légèreté, sensibilité et humour à la découverte des multiples facettes de la voix lyrique. Ainsi que la projection de L’Élixir d’Amour par l’Opéra de Rennes sur grand écran de 13h à 18h.

Moment convivial et rempli de bonheur et joie garantie !

Rendez-vous aux Halles en Commun (Quartier Courrouze – 24 avenue Jules Maniez 35000 Rennes) le samedi 10 Mai 2025 de 13h à 18h.

Pour s’y rendre : Arrêt de métro Courrouze – ligne B ou ligne de bus C6 arrêt Coeur de Courrouze. Accessible en vélo.

Au plaisir de vous accueillir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-10T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-10T18:00:00.000+02:00

1

https://labelledechette.com/vente-speciale-opera-x-la-belle-dechette/

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine