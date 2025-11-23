VENTE EXCPETIONNELLE DE VÊTEMENTS

Capestang Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Vente exceptionnelle de vêtements au marché couverte organisé par la Ligue Contre la Cancer

Femme homme enfant

Vente exceptionnelle de vêtements au marché couverte organisé par la Ligue Contre la Cancer. Tous les profits reversés à la Ligue Contre Le Cancer

Femme homme enfant .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 84 76 23 03

English :

Exceptional sale of clothing at the covered market organized by the Ligue Contre la Cancer (League Against Cancer)

Women Men Children

German :

Außergewöhnlicher Verkauf von Kleidung auf dem überdachten Markt, der von der Krebsliga organisiert wird

Frau Mann Kind

Italiano :

Eccezionale vendita di abiti al mercato coperto organizzato dalla Lega contro il cancro

Donne uomini bambini

Espanol :

Excepcional venta de ropa en el mercado cubierto organizado por la Liga contra el Cáncer

Mujeres hombres niños

