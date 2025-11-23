VENTE EXCPETIONNELLE DE VÊTEMENTS Capestang
VENTE EXCPETIONNELLE DE VÊTEMENTS Capestang dimanche 23 novembre 2025.
VENTE EXCPETIONNELLE DE VÊTEMENTS
Capestang Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Vente exceptionnelle de vêtements au marché couverte organisé par la Ligue Contre la Cancer
Femme homme enfant
Vente exceptionnelle de vêtements au marché couverte organisé par la Ligue Contre la Cancer. Tous les profits reversés à la Ligue Contre Le Cancer
Femme homme enfant .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 84 76 23 03
English :
Exceptional sale of clothing at the covered market organized by the Ligue Contre la Cancer (League Against Cancer)
Women Men Children
German :
Außergewöhnlicher Verkauf von Kleidung auf dem überdachten Markt, der von der Krebsliga organisiert wird
Frau Mann Kind
Italiano :
Eccezionale vendita di abiti al mercato coperto organizzato dalla Lega contro il cancro
Donne uomini bambini
Espanol :
Excepcional venta de ropa en el mercado cubierto organizado por la Liga contra el Cáncer
Mujeres hombres niños
L’événement VENTE EXCPETIONNELLE DE VÊTEMENTS Capestang a été mis à jour le 2025-11-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN