Vente exposition MINERAUX ET FOSSILES Salle municipale Chaniers

Informations pratiques

Chaniers

Vente exposition MINERAUX ET FOSSILES

Salle municipale Rue Aliénor d’Aquitaine Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

« 43 éme VENTE EXPOSITION MINERAUX ET FOSSILES 10 et 11 Octobre 2026 à CHANIERS 17

Une quinzaine d’exposants se feront un plaisir de répondre à vos question et de vous présenter des minéraux du monde entier tous plus surprenants les uns que les autres.

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Salle municipale Rue Aliénor d’Aquitaine Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 15 82 a.m.p.s.17saintes@gmail.com

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English :

« 43rd MINERALS AND FOSSILS EXHIBITION AND SALE October 10 and 11, 2026, in CHANIERS 17

About fifteen exhibitors will be happy to answer your questions and show you minerals from all over the world, each one more amazing than the last.

L’événement Vente exposition MINERAUX ET FOSSILES Chaniers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge