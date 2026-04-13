Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans ESAT Les Glycines Cramans
Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans ESAT Les Glycines Cramans samedi 2 mai 2026.
Cramans
Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans
ESAT Les Glycines 38 Grande Rue Cramans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’ESAT de CRAMANS organise sa 43ème VENTE DE PRINTEMPS les SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 mai à CRAMANS de 9h à 18h.
Les travailleurs handicapés accueillent les visiteurs pour les renseigner et vendre leur production annuelle.
Les serres seront ouvertes dès le 27 avril du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h15 (fermées les vendredis 1er et 8 mai)
Un repas est proposé sur place le samedi midi et dimanche midi, Terrine de Volaille, Filet de poulet froid et salade composée, Comté, tarte et café au tarif de 15€, la réservation est conseillée.
Sur place une buvette, des artisans et des producteurs locaux.
ESAT LES GLYCINES Tél 03 84 37 64 92
esat.lesglycines@juralliance.fr
www.lafermelesglycines.fr .
ESAT Les Glycines 38 Grande Rue Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 64 92 esat.lesglycines@juralliance.fr
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English : Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans
L’événement Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans Cramans a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR