Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans ESAT Les Glycines Cramans

Cramans

Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans

ESAT Les Glycines 38 Grande Rue Cramans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’ESAT de CRAMANS organise sa 43ème VENTE DE PRINTEMPS les SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 mai à CRAMANS de 9h à 18h.

Les travailleurs handicapés accueillent les visiteurs pour les renseigner et vendre leur production annuelle.

Les serres seront ouvertes dès le 27 avril du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h15 (fermées les vendredis 1er et 8 mai)

Un repas est proposé sur place le samedi midi et dimanche midi, Terrine de Volaille, Filet de poulet froid et salade composée, Comté, tarte et café au tarif de 15€, la réservation est conseillée.

Sur place une buvette, des artisans et des producteurs locaux.

ESAT LES GLYCINES Tél 03 84 37 64 92

esat.lesglycines@juralliance.fr

www.lafermelesglycines.fr .

ESAT Les Glycines 38 Grande Rue Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 64 92 esat.lesglycines@juralliance.fr

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English : Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans

L’événement Vente horticole de printemps de l’ESAT de Cramans Cramans a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR