Vente huitres et garbure Quais de Garonne La Réole

Vente huitres et garbure

Quais de Garonne Marché La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association cuisine et partage vous donne rendez-vous sur leur stand au marché pour vous faire découvrir la célèbre soupe Garbure et déguster des huitres. .

Quais de Garonne Marché La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 95 14 44 martine.chavaux0@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente huitres et garbure

L’événement Vente huitres et garbure La Réole a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers