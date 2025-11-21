Vente idées cadeaux Nanteuil-le-Haudouin
Vente idées cadeaux Nanteuil-le-Haudouin vendredi 21 novembre 2025.
Vente idées cadeaux
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-21
Milie Rose vous invite à une parenthèse douce et inspirée au Salon de thé littéraire
Bougies fleuries, pampilles poétiques, cartes cadeaux crées par L’atelier aux Bleuets
Les 21 & 22 novembre
Salon de thé littéraire Milie Rose
Milie Rose vous invite à une parenthèse douce et inspirée au Salon de thé littéraire
Bougies fleuries, pampilles poétiques, cartes cadeaux crées par L’atelier aux Bleuets
Les 21 & 22 novembre
Salon de thé littéraire Milie Rose .
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Milie Rose invites you to a sweet and inspired interlude at the literary Salon de thé
Blooming candles, poetic pendants, gift cards created by L’atelier aux Bleuets
November 21st & 22nd
Milie Rose literary tea room
German :
Milie Rose lädt Sie zu einer sanften und inspirierenden Auszeit im literarischen Teesalon ein
Blumenkerzen, poetische Lampen, Geschenkkarten, kreiert von L’atelier aux Bleuets
Am 21. & 22. November
Literarischer Teesalon Milie Rose
Italiano :
Milie Rose vi invita a un intermezzo dolce e ispirato presso la Sala da tè letteraria
Candele in fiore, ciondoli poetici, carte regalo create da L’atelier aux Bleuets
21 e 22 novembre
Sala da tè letteraria Milie Rose
Espanol :
Milie Rose le invita a un dulce e inspirado interludio en el Literary Tearoom
Velas en flor, colgantes poéticos, tarjetas regalo creadas por L’atelier aux Bleuets
21 y 22 de noviembre
Salón de té literario Milie Rose
L’événement Vente idées cadeaux Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois