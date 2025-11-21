Vente idées cadeaux Nanteuil-le-Haudouin

Vente idées cadeaux

Milie Rose vous invite à une parenthèse douce et inspirée au Salon de thé littéraire

Bougies fleuries, pampilles poétiques, cartes cadeaux crées par L’atelier aux Bleuets

Les 21 & 22 novembre

Salon de thé littéraire Milie Rose

English :

Milie Rose invites you to a sweet and inspired interlude at the literary Salon de thé

Blooming candles, poetic pendants, gift cards created by L’atelier aux Bleuets

November 21st & 22nd

Milie Rose literary tea room

German :

Milie Rose lädt Sie zu einer sanften und inspirierenden Auszeit im literarischen Teesalon ein

Blumenkerzen, poetische Lampen, Geschenkkarten, kreiert von L’atelier aux Bleuets

Am 21. & 22. November

Literarischer Teesalon Milie Rose

Italiano :

Milie Rose vi invita a un intermezzo dolce e ispirato presso la Sala da tè letteraria

Candele in fiore, ciondoli poetici, carte regalo create da L’atelier aux Bleuets

21 e 22 novembre

Sala da tè letteraria Milie Rose

Espanol :

Milie Rose le invita a un dulce e inspirado interludio en el Literary Tearoom

Velas en flor, colgantes poéticos, tarjetas regalo creadas por L’atelier aux Bleuets

21 y 22 de noviembre

Salón de té literario Milie Rose

