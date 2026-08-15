Vente présentation de la Vallée du kiwi Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Dax

Vente présentation de la Vallée du kiwi

Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Durant l’après-midi, l’Office de Tourisme de la Vallée du Kiwi vous présentera les produits élaborés à partir du kiwi (jus, confitures, produits cosmétiques). .

Office de Tourisme 11 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Vente présentation de la Vallée du kiwi

L’événement Vente présentation de la Vallée du kiwi Dax a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax