Vente privée de créateurs et artisans Paray-le-Monial

24 rue de la Visitation Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Vente Privée de Créateurs et Artisans Un rendez-vous à ne pas manquer !

Durant ces deux jours, venez découvrir le talent et le savoir-faire de nombreux créateurs et artisans locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme

– Bijoux faits main pour sublimer vos tenues,

– Décorations uniques pour embellir votre intérieur,

– Créations en tissu et cuir,

– Luminaires d’ambiance,

– Et de délicieux miels artisanaux !

Une belle occasion de préparer vos cadeaux de fin d’année, de soutenir l’artisanat local et de contribuer à une belle cause tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association Genèses.

Venez nombreux partager ce moment d’échange et de découverte ! .

