Vente privée de créateurs et artisans Paray-le-Monial
Vente privée de créateurs et artisans Paray-le-Monial vendredi 28 novembre 2025.
Vente privée de créateurs et artisans
24 rue de la Visitation Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Vente Privée de Créateurs et Artisans Un rendez-vous à ne pas manquer !
Durant ces deux jours, venez découvrir le talent et le savoir-faire de nombreux créateurs et artisans locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme
– Bijoux faits main pour sublimer vos tenues,
– Décorations uniques pour embellir votre intérieur,
– Créations en tissu et cuir,
– Luminaires d’ambiance,
– Et de délicieux miels artisanaux !
Une belle occasion de préparer vos cadeaux de fin d’année, de soutenir l’artisanat local et de contribuer à une belle cause tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association Genèses.
Venez nombreux partager ce moment d’échange et de découverte ! .
24 rue de la Visitation Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 83 92 41 mimine03@yahoo.fr
English : Vente privée de créateurs et artisans
German : Vente privée de créateurs et artisans
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente privée de créateurs et artisans Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-11-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III