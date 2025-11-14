Vente Promo fils à tricoter Plassard

Magasin PLassard-197 impasse de l’industrie-ZA la Bruyère Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Vente Promo LAINES PLASSARD du 14 au 22 Novembre 2025.

Venez découvrir notre large choix de fils à tricoter et crocheter à prix réduits, jusqu’à -70%.

Dans notre magasin de Chauffailles de 10h à 12h et 14h à 18h.

Fermé le dimanche. .

Magasin PLassard-197 impasse de l’industrie-ZA la Bruyère Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 28 24 c.milliere@laines-plassard.com

English : Vente Promo fils à tricoter Plassard

German : Vente Promo fils à tricoter Plassard

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente Promo fils à tricoter Plassard Chauffailles a été mis à jour le 2025-11-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais