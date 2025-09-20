Vente-signature de Tugdual Kalvez et exposition de Glad Senolf Moulin de Gourvineg Saint-Nolff

Vente-signature de Tugdual Kalvez et exposition de Glad Senolf Moulin de Gourvineg Saint-Nolff samedi 20 septembre 2025.

Vente-signature de Tugdual Kalvez et exposition de Glad Senolf Samedi 20 septembre, 14h00 Moulin de Gourvineg Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Glad Senolf organise une vente-signature de la troisième édition de l’ouvrage de Tugdual Kalvez « Des noms de lieux à l’histoire de Saint-Nolf », publié par l’association.

C’est un livre de 202 pages, entièrement revu et augmenté, dans une présentation nouvelle, illustré de photographies, documents et cartes. Prix 15€.

Cette séance aura lieu le samedi 20 septembre, de 14h. à 18h., au moulin des Gourvineg, bâtiment du XVe siècle restauré à la fin du XXe. Glad Senolf y présentera également l’exposition qu’elle a consacré à cet édifice remarquable.

Moulin de Gourvineg Moulin de Gourvineg 56250 Saint-Nolff Saint-Nolff 56250 Morbihan Bretagne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Glad Senolf organise une vente-signature de la troisième édition de l’ouvrage de Tugdual Kalvez « Des noms de lieux à l’histoire de Saint-Nolf », …

Tugdual Kalvez