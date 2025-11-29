Vente Solidaire au Domaine de Rocheville : Trésors de cave, trésors de coeur Domaine de Rocheville Parnay Samedi 29 novembre, 16h00 Entrée gratuite et ouverte à tous

Vente solidaire au Domaine : enchérissez sur nos vieux millésimes et soutenez les Restos du Cœur. Un moment convivial entre passion du vin et générosité !

Pour célébrer la fin d’année, le Domaine de Rocheville vous invite à un événement inédit et festif : une vente solidaire au profit des Restos du Cœur.

Nous avons soigneusement préparé une vingtaine de lots uniques. Ils sont composés d’assortiments de Saumur Champigny et de Chenin issus de millésimes rares, de 2005 à 2018.

Sous la forme d’une vente aux enchères conviviale, chacun pourra tenter d’acquérir des bouteilles d’exception tout en réalisant un geste concret de solidarité. En effet, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée aux Restos du Cœur.

Cette vente, ouverte à tous, promet d’être un beau moment de partage au cœur du Domaine de Rocheville mêlant passion du vin et générosité.

Faites-vous plaisir, offrez-vous (ou à vos proches) des bouteilles à déguster ou à garder précieusement pour les belles occasions.

… et faites monter les enchères !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

Domaine de Rocheville Chemin de Béniquet, Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire