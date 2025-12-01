Vente solidaire cadeaux de Noël

10 Rue du prel Dieuze Moselle

Début : Vendredi Dimanche 2025-12-01 09:00:00

fin : 2025-12-25 12:00:00

2025-12-01

Boutique associative d’épicerie et d’artisanat équitable.

Venez faire vos achats de Noël de produits du monde.

Ouverture exceptionnelle les samedis et dimanches en décembre.Tout public

10 Rue du prel Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 10 05 57 07

Fair trade grocery and craft store.

Come and do your Christmas shopping for products from around the world.

Exceptional opening on Saturdays and Sundays in December.

L’événement Vente solidaire cadeaux de Noël Dieuze a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS SAULNOIS