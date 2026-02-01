Vente solidaire Créances

Vente solidaire

126 Rue Du Vivier Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Vente solidaire au profit de l’Association la Normandie au désert (3e édition). Vêtements, jouets, vaisselle, chaussures, outillage. Venez vous faire plaisir à moindre coût tout en faisant une bonne action. Une table sera dédiée à la récolte de fonds pour la Ligue contre le cancer Antenne Manche. Café offert. .

126 Rue Du Vivier Créances 50710 Manche Normandie +33 6 67 01 32 92 lanormandieaudesert@gmail.com

