Vente solidaire Créances
Vente solidaire Créances samedi 14 février 2026.
Vente solidaire
126 Rue Du Vivier Créances Manche
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Vente solidaire au profit de l’Association la Normandie au désert (3e édition). Vêtements, jouets, vaisselle, chaussures, outillage. Venez vous faire plaisir à moindre coût tout en faisant une bonne action. Une table sera dédiée à la récolte de fonds pour la Ligue contre le cancer Antenne Manche. Café offert. .
126 Rue Du Vivier Créances 50710 Manche Normandie +33 6 67 01 32 92 lanormandieaudesert@gmail.com
