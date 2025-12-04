Vente solidaire d’affiches de cinéma Cinéma Le Navire Valence

Vente solidaire d’affiches de cinéma Cinéma Le Navire Valence vendredi 19 décembre 2025.

Vente solidaire d’affiches de cinéma

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Début : 2025-12-19
fin : 2025-01-11

2025-12-19

Au profit du Secours populaire.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

English :

To benefit Secours populaire.

