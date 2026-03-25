Vente solidaire de céramiques et Bake sale for Palestine Union de la Jeunesse Internationale Paris

Suite au succès de la mobilisation de la première vente de céramique solidaire pour la Palestine et devant l’urgence de la situation humanitaire à Gaza, l’association Céramiques pour La Palestine et Bake sale for Palestine organisent une nouvelle vente le dimanche 29 Mars 2026 dans le centre culturel et social Union de la Jeunesse Internationale.Tous les fonds récoltés seront reversés.

Following the success of the first solidarity ceramic sale for Palestine and given the urgency of the humanitarian situation in Gaza, the association Ceramics for Palestine and Bake Sale for Palestine are organizing a new sale on Sunday, March 29, 2026, at the International Youth Union Cultural and Social Center.

All funds raised will be donated.

La 2ème vente de Céramiques pour la Palestine aura lieu le 29 Mars.

Le dimanche 29 mars 2026

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T15:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T12:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00

Union de la Jeunesse Internationale 2 blvd Marguerite de Rochechouart 75018 Paris



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