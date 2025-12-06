Vente solidaire de Noël Marché alimentaire de Réquista

Réquista Aveyron

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Participez à une belle initiative en soutenant la vente d’objets et de décorations de Noël organisée au profit du Secours Catholique.

Le Secours Catholique de Réquista vous donne rendez-vous samedi matin au marché alimentaire de Réquista.

Les fonds récoltés permettront de financer la confection de colis alimentaires destinés aux familles en difficulté.

À la vente objets décoratifs, compositions florales, décors de fête, chaussettes, mitaines, écharpes, gourmandises et friandises préparées par les bénévoles dans le cadre de leur atelier créatif.

En offrant ou en achetant, vous contribuez à faire vivre l’esprit de Noël et à partager un geste de solidarité. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Take part in a wonderful initiative by supporting the sale of Christmas objects and decorations organized in aid of Secours Catholique.

German :

Beteiligen Sie sich an einer schönen Initiative, indem Sie den Verkauf von Weihnachtsartikeln und -dekorationen unterstützen, der zugunsten der Katholischen Nothilfe organisiert wird.

Italiano :

Partecipate a una splendida iniziativa sostenendo la vendita di oggetti e decorazioni natalizie organizzata a favore del Secours Catholique.

Espanol :

Participe en una magnífica iniciativa apoyando la venta de objetos y adornos navideños organizada a beneficio de Secours Catholique.

