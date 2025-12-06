Vente solidaire de pompes à huile Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille Marseille

Vente solidaire de pompes à huile

Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 18h. Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

La pompe à l’huile fait partie des 13 desserts servis sur la table de Noël.

Le Noël Marseillais vous propose de (re)découvrir l’un des délices incontournables de la gastronomie provençale en période de Fêtes la pompe à l’huile !





Venez vous régaler d’une pâtisserie traditionnelle tout en soutenant une association d’aide aux enfants.





Vente organisée par l’Office du Tourisme, des Loisirs et des Congrès en partenariat avec le Groupement des artisans boulangers, pâtissiers des Bouches-du-Rhône. .

Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The pompe à l’huile is one of the 13 desserts served on the Christmas table.

German :

Die Ölpumpe gehört zu den 13 Desserts, die auf dem Weihnachtstisch serviert werden.

Italiano :

La pompe à l’huile è uno dei 13 dolci serviti sulla tavola di Natale.

Espanol :

La pompe à l’huile es uno de los 13 postres que se sirven en la mesa navideña.

