Vente solidaire de vêtements Salle communale (sous la Mairie) Crépol samedi 28 mars 2026.
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Vente de vêtements au profit de l’association des Victimes du Bal de Crépol.
Tous types de vêtements (homme, femme, accessoires, etc).
Salle communale (sous la Mairie) 1 espace de la Liberté Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accompagnementvictimescrepol@gmail.com
English :
Sale of clothing to benefit the association des Victimes du Bal de Crépol.
All types of clothing (men’s, women’s, accessories, etc.).
L’événement Vente solidaire de vêtements Crépol a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme