Vente solidaire de vêtements

Salle communale (sous la Mairie) 1 espace de la Liberté Crépol Drôme

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28 2026-03-29

Vente de vêtements au profit de l’association des Victimes du Bal de Crépol.

Tous types de vêtements (homme, femme, accessoires, etc).

Salle communale (sous la Mairie) 1 espace de la Liberté Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accompagnementvictimescrepol@gmail.com

English :

Sale of clothing to benefit the association des Victimes du Bal de Crépol.

All types of clothing (men’s, women’s, accessories, etc.).

