Vente solidaire de vêtements et accessoires – EHPAD Hirondelle de Sèvre EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes
Vente solidaire de vêtements et accessoires – EHPAD Hirondelle de Sèvre EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre Adulte, Senior
L’EHPAD Hirondelle de Sèvre organise une vente solidaire au profit de l’association « La Sèvrine », l’association des amis et habitants de l’EHPAD Hirondelle de Sèvre. Les fonds récoltés permettront de soutenir les projets et animations destinés aux habitants de l’établissement.Cet événement convivial permettra à chacun de trouver des vêtements à petits prix : vêtements femmes, hommes, accessoires…
EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes 44200
0251887990
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