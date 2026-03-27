Vente solidaire de vêtements et accessoires – EHPAD Hirondelle de Sèvre EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre Adulte, Senior

L’EHPAD Hirondelle de Sèvre organise une vente solidaire au profit de l’association « La Sèvrine », l’association des amis et habitants de l’EHPAD Hirondelle de Sèvre. Les fonds récoltés permettront de soutenir les projets et animations destinés aux habitants de l’établissement.Cet événement convivial permettra à chacun de trouver des vêtements à petits prix : vêtements femmes, hommes, accessoires…

EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes 44200

0251887990



Afficher la carte du lieu EHPAD Hirondelle de Sèvre et trouvez le meilleur itinéraire

