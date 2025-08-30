Vente Solidaire Temple protestant Foussais-Payré

Vente Solidaire Temple protestant Foussais-Payré samedi 30 août 2025.

Vente Solidaire

Temple protestant 26 Rue de la Ventinière Foussais-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 08:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30 2025-08-31

Vente solidaire à Foussais Payré

Cette vente est organisée par la paroisse protestante de Fontenay le Comte / Sud Vendée, vous y retrouverez également des animations prévues en parallèle ainsi qu’une visite du Bourg le dimanche après midi à 14H30.

Possibilité de restauration sur place. .

Temple protestant 26 Rue de la Ventinière Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 52 38 12

English :

Solidarity sale in Foussais Payré

German :

Solidarischer Verkauf in Foussais Payré

Italiano :

Vendita comunitaria a Foussais Payré

Espanol :

Venta comunitaria en Foussais Payré

L’événement Vente Solidaire Foussais-Payré a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin