Vente Solidaire Temple protestant Foussais-Payré

Vente Solidaire
Temple protestant 26 Rue de la Ventinière Foussais-Payré Vendée
Début : 2025-08-30 08:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-30 2025-08-31
Vente solidaire à Foussais Payré
Cette vente est organisée par la paroisse protestante de Fontenay le Comte / Sud Vendée, vous y retrouverez également des animations prévues en parallèle ainsi qu’une visite du Bourg le dimanche après midi à 14H30.
Possibilité de restauration sur place. .
Temple protestant 26 Rue de la Ventinière Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 52 38 12
