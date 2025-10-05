Vente solidaire Ô trésors des titis Salle des Hêtres Vallons-de-l’Erdre

Vente solidaire Ô trésors des titis Salle des Hêtres Vallons-de-l’Erdre dimanche 5 octobre 2025.

Vente solidaire Ô trésors des titis

Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 14:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Quatrième vente solidaire organisée par l’association Ô trésors des Titis.

Vous y trouverez des vêtements et chaussures bébé/enfant/ado, ainsi que des jouets, livres et matériel de puériculture.

Les articles vont du très bon état à l’état moyen, mais sont toujours utilisables. Vous y trouverez toutes les saisons confondues.

Tous les articles sont pesés ensemble et vendus au prix de 3€ le kilo.

De bonnes affaires en prévision ! .

Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 31 16 63 otresorsdestitis@gmail.com

English :

Fourth charity sale organized by the Ô trésors des Titis association.

German :

Vierter solidarischer Verkauf, der vom Verein Ô trésors des Titis organisiert wird.

Italiano :

Quarta vendita di beneficenza organizzata dall’associazione Ô trésors des Titis.

Espanol :

Cuarta venta benéfica organizada por la asociación Ô trésors des Titis.

L’événement Vente solidaire Ô trésors des titis Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis