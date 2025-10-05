Vente solidaire Ô trésors des titis Salle des Hêtres Vallons-de-l’Erdre
Vente solidaire Ô trésors des titis Salle des Hêtres Vallons-de-l'Erdre dimanche 5 octobre 2025.
Vente solidaire Ô trésors des titis
Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 14:00:00
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 14:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Quatrième vente solidaire organisée par l’association Ô trésors des Titis.
Vous y trouverez des vêtements et chaussures bébé/enfant/ado, ainsi que des jouets, livres et matériel de puériculture.
Les articles vont du très bon état à l’état moyen, mais sont toujours utilisables. Vous y trouverez toutes les saisons confondues.
Tous les articles sont pesés ensemble et vendus au prix de 3€ le kilo.
De bonnes affaires en prévision ! .
Salle des Hêtres Rue des Hêtres Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 31 16 63 otresorsdestitis@gmail.com
English :
Fourth charity sale organized by the Ô trésors des Titis association.
German :
Vierter solidarischer Verkauf, der vom Verein Ô trésors des Titis organisiert wird.
Italiano :
Quarta vendita di beneficenza organizzata dall’associazione Ô trésors des Titis.
Espanol :
Cuarta venta benéfica organizada por la asociación Ô trésors des Titis.
