Saint-Jean-Trolimon

Vente solidaire par Solidarité Bigoudène

Place de la République Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez faire le plein de bonnes affaires !

Vêtements de seconde main, livres, petits meubles, vaisselle, tissus… une occasion de se faire plaisir par une action solidaire, mais aussi de réfléchir et de lutter contre la surconsommation. .

Place de la République Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 33 75 11 05

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English :

L’événement Vente solidaire par Solidarité Bigoudène Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden