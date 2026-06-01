Vente solidaire par Solidarité Bigoudène Saint-Jean-Trolimon
Vente solidaire par Solidarité Bigoudène Saint-Jean-Trolimon dimanche 7 juin 2026.
Saint-Jean-Trolimon
Vente solidaire par Solidarité Bigoudène
Place de la République Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez faire le plein de bonnes affaires !
Vêtements de seconde main, livres, petits meubles, vaisselle, tissus… une occasion de se faire plaisir par une action solidaire, mais aussi de réfléchir et de lutter contre la surconsommation. .
Place de la République Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 33 75 11 05
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English :
L’événement Vente solidaire par Solidarité Bigoudène Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden