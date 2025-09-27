Vente solidaire pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’ Eglise St Joseph Besançon

Vente solidaire pour l’association ‘Au Bonheur des Enfants’ Eglise St Joseph Besançon samedi 27 septembre 2025.

Eglise St Joseph 18 Avenue Villarceau Besançon Doubs

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Comme chaque année l’association « Au Bonheur des Enfants » vous invite à venir à sa vente solidaire.

Vous trouverez des DVD, CD, disques 33 et 45 tours ainsi que des puzzles pour tous les âges, des peluches et divers articles. .

Eglise St Joseph 18 Avenue Villarceau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aubonheurdesenfants25@gmail.com

