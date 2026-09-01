Vente solidaire Salle de sfêtes Tourriers

Informations pratiques

Tourriers

Vente solidaire

Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 13:30:00

fin : 2026-09-17 17:30:00

Date(s) :

2026-09-17

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Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 90 58 04

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English :

L’événement Vente solidaire Tourriers a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente