AGENDA · Tourriers
Vente solidaire Salle de sfêtes Tourriers
jeudi 17 septembre 2026 · Salle de sfêtes · Tourriers
Informations pratiques
Tourriers
Vente solidaire
Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 13:30:00
fin : 2026-09-17 17:30:00
Date(s) :
2026-09-17
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Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 90 58 04
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English :
L’événement Vente solidaire Tourriers a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente