UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourriers

Vente solidaire Salle de sfêtes Tourriers

jeudi 17 septembre 2026 · Salle de sfêtes · Tourriers

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle de sfêtes
Adresse
Route de Bouffanais
Ville
16560 Tourriers
Département
Charente
Tarif

Tourriers

Vente solidaire

Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 13:30:00
fin : 2026-09-17 17:30:00

Date(s) :
2026-09-17

  .

Salle de sfêtes Route de Bouffanais Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 90 58 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente solidaire Tourriers a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente