Vente solidaire trésors de cave, trésors de cœur Parnay

Vente solidaire trésors de cave, trésors de cœur

Les Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Enchérissez sur les vieux millésimes du domaine tout en soutenant les Restos du Cœur. Un moment convivial entre passion du vin et générosité !

Pour célébrer la fin d’année, le Domaine de Rocheville vous invite à un événement inédit et festif une vente solidaire au profit des Restos du Cœur.

Le domaine a soigneusement préparé une vingtaine de lots uniques. Ils sont composés d’assortiments de Saumur Champigny et de Chenin issus de millésimes rares, de 2005 à 2018.

Sous la forme d’une vente aux enchères conviviale, chacun peut tenter d’acquérir des bouteilles d’exception tout en réalisant un geste concret de solidarité.

En effet, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée aux Restos du Cœur.

Cette vente, ouverte à tous, promet d’être un beau moment de partage au cœur du Domaine de Rocheville mêlant passion du vin et générosité.

Faites-vous plaisir, offrez-vous (ou à vos proches) des bouteilles à déguster ou à garder précieusement pour les belles occasions… et faites monter les enchères !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 novembre 2025 de 16h à 18h. .

Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domainederocheville.fr

English :

Bid on old vintages of the estate while supporting the Restos du C?ur. A convivial moment of passion for wine and generosity!

German :

Bieten Sie auf die alten Jahrgänge des Weinguts und unterstützen Sie gleichzeitig die Restos du C?ur . Ein geselliger Moment zwischen Weinleidenschaft und Großzügigkeit!

Italiano :

Fate offerte per le vecchie annate della tenuta e sostenete i Restos du C?ur. Un momento conviviale di passione per il vino e di generosità!

Espanol :

Puje por añadas antiguas de la finca y apoye al mismo tiempo a los Restos du Cœur. Un momento de convivencia, pasión por el vino y generosidad

L'événement Vente solidaire trésors de cave, trésors de cœur Parnay a été mis à jour le 2025-11-07