Vente solidaire vêtements de seconde main Boutique dans la cour de l’Espace Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines samedi 7 février 2026.
Boutique dans la cour de l’Espace Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 1.5 – 1.5 – 10 EUR
vêtements bébé à 1 euro
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21
Boutique dans la cour de l’Espace Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine
L’événement Vente solidaire vêtements de seconde main Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente